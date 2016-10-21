مسؤول عراقي: لا اتفاق مع تركيا حول معركة الموصل

نفى مصدر عراقي مسؤول الأنباء عن التوصل إلى اتفاق بين بغداد وأنقرة بشأن الدور التركي في معركة الموصل، حسبما أفاد التلفزيون العراقي، الجمعة 21 تشرين الأول.

وكان وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر أعلن في وقت سابق الجمعة 21 تشرين الأول أن أنقرة وبغداد توصلتا لاتفاق مبدئي حول دور تركيا في معركة الموصل.

واتفقت الولايات المتحدة وتركيا، الجمعة، على تعزيز الجهود المشتركة لإلحاق “هزيمة نهائية” بإرهابي تنظيم “داعش” كما أعلن “البنتاغون”.

جاء ذلك الإعلان خلال زيارة يقوم بها وزير الدفاع الأمريكي، آشتون كارتر، إلى أنقرة، التقى خلالها بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبرئيس الوزراء بن علي يلدريم، ووزير الدفاع فكري إيشيك.

وقال المتحدث باسم “البنتاغون” بيتر كوك، في بيان، إن الجانبين اتفقا على الإبقاء على اتصالات منتظمة حول مجموعة كاملة من الاهتمامات المشتركة ومن بينها التنسيق الوثيق والشفافية المستمرة في جهود التحالف للقضاء على “داعش” الارهابي.

وجدد كارتر التأكيد على دعم التحالف استراتيجي بين الولايات المتحدة وتركيا، وتعهد بأن واشنطن ستواصل الوقوف جنبا إلى جنب مع حليفتها في حلف شمال الأطلسي ضد التهديدات المشتركة.