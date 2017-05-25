مسؤول عسكري إيراني: أي حماقة يرتكبها العدو سيكون الرد قويا

أكد قائد مقر خاتم الأنبياء للدفاع الجوي التابع للجيش الإيراني العميد أمير فرزاد إسماعيلي أن رد القوات المسلحة الإيرانية على الأعداء سيكون قويا ومزلزلا.

وفي كلمة له أشار إسماعيلي إلى أن سماء إيران تعتبر من أكثر الأجواء أمنا في المنطقة وأن أي حماقة سيرتكبها العدو ضد بلاده ستلقى الرد المناسب.

ولفت إسماعيلي إلى أن كيان الاحتلال يشكل تهديدا للجمهورية الإسلامية الإيرانية وينبغي أخذ الحيطة والحذر من أي حماقة محتملة منه.

وبخصوص اتهامات قمة الرياض الأخيرة لإيران أكد إسماعيلي أن بلاده ليست مصدرا للإرهاب بل هي تحارب الإرهاب.