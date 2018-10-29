مسؤول في الحشد الشعبي: واشنطن تخطط لإعادة “داعش” إلى العراق

اعتبر مسؤول محور غرب الأنبار في الحشد الشعبي قاسم مصلح بأن هناك مخطط أميركي لإعادة الأمور إلى نقطة الصفر في المعركة ضد “داعش” الإرهابي والتحرك باتجاه الحدود.

مصلح عزى، في حديث لقناة الميادين، محاولة واشنطن إلى فشلها السياسي ووجود حكومة فتية في العراق، مؤكداً أن ما يجري هو مخطط أميركي وقد تخلت القوات الأميركية عن دعم قسد ما ساعد في تقدم “داعش” الإرهابي.

كما لفت إلى أن “داعش” يشكل خطراً حالياً على الحدود في ظل تحرك أميركي بقاعدة التنف، مشيراً إلى أن الحشد الشعبي عزز قواته على الحدود تحسباً لتقدم التنظيم.