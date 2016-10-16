مسؤول في حزب الله: سورية ستحسم المعركة قريبا

أكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله هاشم صفي الدين، اليوم الأحد، أن سورية ستحسم المعركة قريبا على أرضها ضد الإرهاب بفضل صمود وتضحيات الجيش العربي السوري وحلفائه ومحور المقاومة.

وفي كلمة له ببلدة ياطر جنوب لبنان، لفت صفي الدين إلى أن النظام السعودي يعتمد سياسة الكذب من أجل أن يصل إلى مرحلة تحقيق أهدافه الخبيثة إلا انه لم ولن يصل إليها سواء في سورية أو اليمن أو العراق.