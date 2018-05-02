مسابقات رواد الطلائع

اللاذقية – عائدة أسعد

أقام فرع منظمة طلائع البعث في اللاذقية مسابقات الرواد على مستوى الفرع لصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس، وشارك فيها 310 تلاميذ مابين ذكور وإناث فازوا على مستوى المناطق في مختلف المجالات العلمية والثقافية والأدبية والفنية والرياضية. وأشار عضو قيادة فرع اللاذقية للحزب رئيس مكتب التربية والطلائع عماد مهنا إلى أن المسابقات تجري في أجواء مريحة يسودها انضباط الطلاب والتزامهم وتحضيرهم الجيد للمواد إلى جانب الإشراف المتميز من قبل المنظمة والمدرسين المتابعين، مضيفاً: إن المسابقات فرصة لاكتشاف ودعم المواهب المتميزة، وهي تعزيز لدور منظمة الطلائع كراع لجيل جديد تبنى عليه الآمال للنهوض بسورية وبنائها. يشار إلى أنه سيتم اختيار الفائزين الأوائل في كل اختصاص على مستوى الفرع للمشاركة في المسابقة المركزية على مستوى القطر والتي ستقام في محافظة اللاذقية في 22 تموز المقبل.