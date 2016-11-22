مسابقة لتعيين عدد من معلمي الصف في مديريات التربية بالمحافظات

أعلنت وزارة التربية اليوم عن إجراء مسابقة لتعيين عدد من المواطنين بوظيفة معلم صف من الفئة الأولى من حملة شهادة الاجازة في التربية “اختصاص معلم صف” في مديريات التربية بالمحافظات “حلب وريفها والحسكة ودير الزور والرقة وريف دمشق وحماة” وبأجر بدء التعيين.

ويبدأ تقديم الطلبات اعتبارا من صباح يوم الثلاثاء الواقع في 13 -12-2016 ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس الواقع في 29-12-2016.

وخصصت الوزارة نسبة 50 بالمئة لذوي الشهداء والمصابين بحالة العجز التام وفي حال عدم التقدم يتم ملء الشواغر الفائضة من غير ذوي الشهداء ولكل محافظة على حدة.

وبينت الوزارة أنه يشترط في المتقدم للمسابقة توفر الشروط المحددة في المادة 7 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004م ويحق لمن لم يكن اسمه موجوداً في قراري القبول للمتقدمين للاشتراك بالمسابقة أن يتقدم بطلب اعتراض لمعرفة سبب عدم قبوله وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ صدور القرار.

وتشتمل المسابقة على امتحان تحريري مؤتمت ومقابلة شفوية ومعامل تثقيل بحيث يكون مجموع درجاتها الإجمالية 100 علامة توزع على الشكل الآتي امتحان تحريري مجموع درجاته70 درجة يتألف من أسئلة مؤتمتة تتعلق بالاختصاص المطلوب للوظيفة المتقدم إليها “الثقافة العامة” القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 اللغة العربية ويشترط للنجاح حصول المتقدم على مجموع درجات لا يقل عن 50 درجة منها.

كما تشمل مقابلة شفوية مجموع درجاتها 15 درجة يتم التركيز فيها على مدى أهلية المتقدم للوظيفة المعلن عنها ولياقته ويشترط للنجاح حصول المتسابق على مجموع درجات لا يقل عن 5 درجات.

وذكرت الوزارة في اعلانها ان الامتحانات الكتابية لجميع المقبولين تجري في الوزارة -الإدارة المركزية- المديرية- الذين تقدموا بطلبات الاشتراك والأوراق الثبوتية لصالحها وفق موعد يحدد لاحقاً في مديريات التربية المعنية أو الإدارة المركزية وبموجب أسئلة موحدة وتحدد مراكز الامتحان الكتابي من قبل مديرية التربية والإدارة المركزية لجميع المتقدمين قبل أسبوع على الأقل من موعد الامتحان الكتابي وينشر في لوحة الإعلانات في المديريات والإدارة المركزية كما وتجري المقابلات الشفوية للناجحين بالامتحان التحريري في الوزارة -الإدارة المركزية -المديرية الذين تقدموا بأوراقهم الثبوتية من قبل لجان تشكل لهذه الغاية وفق برنامج زمني يحدد لاحقاً.

وأشارت الوزارة في اعلانها إلى أنه يمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل عبر مراجعة ديوان وزارة التربية او الدخول الى الموقع الالكتروني للوزارة.