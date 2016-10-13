مسابقة لتعيين «23» مواطنا في مديرية الشؤون المدنية بدير الزور

أعلنت مديرية الشؤون المدنية بدير الزور عن إجراء مسابقة لتعيين 23 مواطنا من الفئات الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة.

وأوضح مدير الشؤون المدنية بالمحافظة عبد الرزاق الخضر أن المسابقة تتضمن تعيين عامل واحد يحمل إجازة في الحقوق، وأربعة من حملة شهادة المعهد المتوسط لهندسة الالكترون، واثنين من حملة شهادة المعهد المتوسط لهندسة الكمبيوتر، وستة عاملين من حملة الشهادة الثانوية العامة، وأربعة عمال تنضيد من حملة شهادة التعليم الأساسي مع شهادة خبرة، وسائق واحد يحمل إجازة سوق عمومي، وخمسة عمال مستخدمين.

وبين الخضر أن موعد تقديم طلبات التقدم للمسابقة يبدأ في الثالث والعشرين من الشهر الجاري ويستمر حتى العاشر من الشهر المقبل، وذلك في مبنى المديرية، مشيرا إلى أنه يحجز لذوي الشهداء وهم الأب والأم والزوجة والأولاد نسبة 50 بالمئة من عدد الوظائف المعلن عنها، وتتضمن المسابقة امتحانا تحريريا ومقابلة شفوية بالنسبة للفئتين الأولى والثانية واختبارا عمليا لباقي الفئات.