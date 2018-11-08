مسابقة للبحوث حول الحرب على سورية في فرع الرقة لاتحاد الكتاب العرب

أعلن فرع الرقة لاتحاد الكتاب العرب عن مسابقة مخصصة للبحوث والدراسات التي ترصد الحرب الإرهابية على سورية بمختلف أبعادها الدولية والإقليمية.

كما تشمل محاور المسابقة البحوث والدراسات حول التحالفات والمشاريع والمخططات التي عصفت بالمنطقة والتنظيمات المتطرفة وظاهرة الإرهاب الدولي وآثارها المستقبلية على المجتمع الدولي.

واشترط الفرع في بيان تلقت وكالة سانا نسخة منه اليوم ألا تقل كلمات البحث عن 50 ألف كلمة مشيرا إلى أن المشاركة بهذه المسابقة متاحة للباحثين السوريين والعرب.

وحدد الفرع قيمة الجوائز الممنوحة لأصحاب المراكز الأولى بحيث يحصل الأول على 75 ألف ليرة سورية والثاني على 60 ألف ليرة والثالث على 50 ألفا مبينا أن آخر موعد لاستلام البحوث والدراسات المشاركة إلى مقر فرع الرقة في مبنى اتحاد الكتاب بالمزة بدمشق أو عبر البريد الالكتروني هو الـ 30 من نيسان القادم يعلن بعدها أسماء الفائزين في الـ 15 من تموز القادم.