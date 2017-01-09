مسابقة مصرية لاختيار أفضل 20 فكرة لمحاربة التطرف

قالت وزارة الأوقاف المصرية، اليوم، أن لديها مسابقة لاختيار أفضل 20 فكرة لمواجهة التطرف والعنف.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي، أرسلته للصحف، أن هذه المسابقة تأتي في إطار حملة تقوم بها الوزارة للتصدي للأفكار المتطرفة ونشر الفكر الوسطي الصحيح للدين الإسلامي.

وأضاف البيان أن لجنة متخصصة من علماء الوزارة، ستقوم باختيار أفضل 20 فكرة ليجرى التصويت عليها، ثم تقوم اللجنة بمقابلة العشرة الحاصلين على أعلى الأصوات ليتم تكريم الأول والثاني والثالث منهم، وتقديم المتميزين لوسائل الإعلام المختلفة، لشرح أفكارهم للمواطنين.

وعن آلية التقدم للمسابقة، قالت الوزارة إنه “على الراغبين في الاشتراك في المسابقة تسجيل الفكرة بالصوت والصورة في حدود من 3 إلى 5 دقائق وإرسالها إلى البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة، والموجود على الإنترنت.