مسابقة واختبار لتعيين عدد من المواطنين في “كهرباء” درعا

أعلنت الشركة العامة لكهرباء درعا إجراء مسابقة واختبار لتعيين عدد من المواطنين من الفئتين الثانية والثالثة بصفة مؤشري عدادات.

وبين اعلان الشركة أن المسابقة ستجري لتعيين 9 مواطنين بصفة مؤشر عدادات من الفئة الثانية بواقع 5 شواغر من ذوي الشهداء و4 من باقي المواطنين، فيما ستجري اختبارا لـ 6 مواطنين بوظيفة مؤشر عدادات من الفئة الثالثة بواقع 3 شواغر من ذوي الشهداء و3 من باقي المواطنين.

وأشار الإعلان إلى أنه يبدا تقديم الطلبات للمسابقة والاختبار في 28 الشهر الجاري حتى 12 الشهر القادم في مقر الشركة المؤقت الكائن في مدرسة الأنشطة حي شمال الخط مدينة درعا.وأن الاوراق المطلوبة هي طلب اشتراك بالمسابقة او الاختبار وصورة مصدقة عن المؤهل العلمي وشهادة مهنية وصورة مصدقة عن البطاقة الشخصية وصورة عن وثيقة قيد العمل وموافقة الجهة العامة في حال كان المتقدم يعمل بصفة عامل دائم أو مؤقت.