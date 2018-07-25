مسابقة واختبار لتعيين 122 عاملا في وزارة الإعلام

أعلنت وزارة الإعلام الإدارة المركزية اليوم عن إجراء مسابقة واختبار للتعاقد مع 122 عاملا من الفئات الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة بعقود استخدام سنوية وفق أحكام المادة 146 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة وتعديلاته والصك النموذجي الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء للعمل بأعمال إدارية.

وبينت الوزارة في إعلانها الأعداد والمؤهلات العلمية المطلوبة بالنسبة للفئتين الأولى والثانية وهي إجازة في الإعلام عدد 6 وإجازة في العلوم السياسية عدد 6 وإجازة في الحقوق عدد 6 وإجازة في التجارة والاقتصاد عدد 8 وإجازة في الشريعة عدد 2 وإجازة في الآداب تاريخ 1 جغرافيا 1 وفلسفة 1 وعلم اجتماع 1 ومكتبات ومعلومات 1 وأدب عربي 1 وأدب إنكليزي 14 وأدب فرنسي 3 وأدب روسي 3 وأدب إسباني 1 وأدب ياباني 1 وأدب ألماني 2 وأدب صيني 1 والمعهد التقاني للحاسوب 10 والمعهد التقاني لإدارة الأعمال والتسويق 4 والمعهد التقاني للعلوم المالية والمصرفية 3 والشهادة الثانوية 22.

وبالنسبة للمؤهلات العلمية المطلوبة للفئات الثالثة والرابعة والخامسة هي شهادة التعليم الأساسي أو وثيقة إتمام المرحة الابتدائية عدد 24 لشغل وظائف كاتب وسائق وأعمال خدمية.

وبحسب الإعلان تحجز نسبة 50 بالمئة من الأعداد المطلوبة والشواغر المراد ملؤها لذوي الشهداء والمصابين بحالة العجز التام وفق القانون رقم 36 لعام 2014.

وبينت الوزارة أن تقديم الطلبات للاشتراك بالمسابقة أو الاختبار يبدأ في ديوان الوزارة الكائن على اوتوستراد المزة بناء دار البعث الطابق التاسع اعتبارا من يوم الأحد 19-8-2018 ويستمر لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس 20-9- 2018.