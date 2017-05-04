مساحات واسعة بقبضة الجيش بريف حمص.. وتدمير آخر معاقل “داعش”

أعلن مصدر عسكري إحكام السيطرة على مساحات جديدة في منطقة التليلة بالريف الشرقي لمدينة تدمر بعد القضاء على آخر تجمعات إرهابيي “داعش” فيها.

وذكر المصدر أن وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة فرضت السيطرة على 4 نقاط مهمة غرب منطقة محمية التليلة شرق تدمر ب 18 كم.

وبين المصدر ان فرض السيطرة على المنطقة تحقق بعد عملية عسكرية سقط خلالها العديد من القتلى والمصابين بين صفوف إرهابيي تنظيم “داعش” وفرار الباقين باتجاه عمق البادية تاركين عتادهم وأسلحتهم وذخيرتهم.

ولفت المصدر إلى أن وحدة من الجيش قصفت وكرا لمجموعة من إرهابيي داعش في منطقة ظهرة الطويلة شرق قرية هبرة الغربية بريف حمص الشرقي ما أسفر عن إيقاع أفرادها بين قتيل ومصاب.