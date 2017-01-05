مساعدات غذائية مجددا إلى الحسكة عبر الجسر الجوى

وصلت الى مطار القامشلى الدولى دفعة جديدة من المساعدات الغذائية مرسلة من قبل برنامج الاغذية العالمى الى محافظة الحسكة عبر الجسر الجوى الذى ينقل المساعدات عن طريق مطار دمشق الدولى.

وبينت مديرة مكتب البرنامج فى الحسكة عفراء نوح ان الكميات الواصلة اليوم تتضمن 2730 كرتونة غذائية و 2730 كيس رز اضافة

الى 819 كرتونة زيوت نباتية لصالح برنامج الغذاء العالمى موءكدة استمرار نقل المساعدات حتى 15 الشهر الجارى.

ولفتت مديرة المكتب الى ان البرنامج زود فرع المخابز فى الحسكة بكمية /20/ طنا من مادة الخميرة الجافة .

وبلغ عدد رحلات الجسر الجوى حتى اليوم 259 رحلة جوية منذ انطلاقه فى تموز من العام الفائت.