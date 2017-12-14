مساعدات غذائية وصحية لأهالي الحولة بريف حمص

أوصلت منظمة الهلال الأحمر العربي السوري اليوم قافلة مساعدات إلى بلدة الحولة بريف حمص الشمالي وقرية حر بنفسه في حماة على الحدود الإدارية بين المحافظتين.

وذكرت المنظمة أن كوادرها بالتعاون مع مكاتب الأمم المتحدة أدخلت اليوم 26 شاحنة محملة بـ 12 ألف سلة غذائية ومثلها أكياس طحين و3960 سلة صحية نسائية 2100 قطعة ألبسة شتوية و320 علبة بسكويت عالي الطاقة.

وبينت المنظمة أن القافلة تضمنت أيضاص 978 علبة من زبدة الفستق و467 حقيبة مدرسية إضافة إلى كميات من الأدوية والمواد الطبية ولقاحات ومواد تغذية ومواد مياه وإصحاح.