مساعد الرئيس الروسي: اتصالات لتحديد موعد ومكان القمة الرباعية حول سورية

قال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف اليوم أن الرئيس فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل ورئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان أعربوا خلال قمة العشرين عن استعدادهم لعقد قمة رباعية كتلك التي جرت في إسطنبول حول سورية إذا دعت الحاجة لذلك.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن أوشاكوف قوله خلال إحاطة إعلامية إنه “لا معلومات حتى الآن عن مكان وموعد اللقاء” مضيفا “ربما لن تعقد هذه المرة في إسطنبول لأن من المستبعد أن يرغبوا باللقاء في إسطنبول طيلة الوقت…وإذا تم التوصل لاتفاق حول عقد هذه اللقاءات الرباعية فربما يجري الاتفاق بالتوازي على مكان اللقاء والمشاورات ما زالت جارية حول ذلك”.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين ديمترى بيسكوف في وقت سابق اليوم ان روسيا مستعدة للمشاركة في محادثات رباعية جديدة حول سورية مع كل من ألمانيا وفرنسا والنظام التركي.

من جهة ثانية أكد المسؤول الروسي أن موسكو مستعدة للحوار مع واشنطن لكنها لن تستجدي الجانب الأميركي لعقد قمة بين الرئيسين ولن تفرض نفسها.

وقال أوشاكوف: “الجانب الروسي مستعد للحوار.. ويعتبر أن هذه الاتصالات على أعلى مستوى لها أهمية بالغة… وفي الوقت نفسه لن نستجدي الجانب الأميركي أو نفرض أنفسنا… لن نفعل ذلك… الآن كل شيء يعتمد على الأميركيين”.