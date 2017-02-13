مساعد سامسونغ الصوتي “بيكسبي” سيدعم 8 لغات

صدر تقرير جديد من كوريا الجنوبية يفيد بأن المساعد الرقمي ” بيكسبي” سيدعم من 7 إلى 8 لغات مختلفة في البداية، بما في ذلك الإنكليزية والكورية والصينية.

وهذا يعني بأن المساعد الرقمي بيكسبي سيدعم لغات أكثر، مقارنة مع المساعد الرقمي Google Assistant الذي يدعم حاليا اللغة الإنكليزية والألمانية فقط على هواتف Google Pixel، واللغة الإنكليزية فقط على جهاز Google Home. وبالنسبة للمساعد الرقمي Google Assistant المدرج داخل تطبيق المحادثات Google Allo، فهو يعرف الإنكليزية والألمانية والهندية واليابانية والبرتغالية.

وبالإضافة إلى ميزة اللغات المتعددة، فإن بيكسبي لديه مميزات فريدة لا مثيل لها، فهو متكامل تقريبا مع كافة تطبيقات غالاكسي إس 8، على خلاف مساعد غوغل Assistant ومساعد أبل “سيري”،كما سيسمح بيكسبي للمستخدمين بإعطاء الأوامر الصوتية للتنقل والوصول إلى الملفات المحفوظة على الهاتف، بجانب نفس المميزات التي يملكها المساعدان المذكوران لتصفح شبكة الإنترنت.