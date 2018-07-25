مساعد مندوب إيران: الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين سبب الأزمات بالمنطقة

أعلن إسحاق آل حبيب، مساعد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أن السبب الرئيسي للأزمات في منطقة الشرق الأوسط هو الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.

وقال آل حبيب في كلمة خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط: “إن الكيان الصهيوني بدعم أمريكي وصمت مجلس الأمن استمر خلال العقود السبعة الماضية باحتلاله ووحشيته وسياسته التوسعية وقتل أكثر من 140 فلسطينيا خلال المظاهرات السلمية في الأشهر الأخيرة وجرح أكثر من 17 ألفا آخرين ومع ذلك لم يرض هذا الحجم من البربرية واسعة النطاق والممنهجة وزير التعليم في الكيان الإسرائيلي ليدعو مؤخرا إلى قصف الأطفال الفلسطينيين في غزة”.

ولفت آل حبيب إلى أن استمرار قصف البنى التحتية المدنية في غزة وتضييق الحصار على الشعب الفلسطيني وتدهور الأوضاع الإنسانية والاستمرار بإقامة مستوطنات بالضفة الغربية وتدمير قرية خان الأحمر واستبدال سكانها الفلسطينيين باليهود من الأمثلة الأخرى على سياسة هذا الكيان التوسعية.

واستنكر آل حبيب اقرار كنيست كيان الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا القانون العنصري الجديد وقال: “إنه تحول خطير هدفه أن يجعل للعنصرية والتمييز العنصري قانونا”داعيا المجتمع الدولي إلى إدانة هذا القرار وإرغام الكيان الإسرائيلي على إلغائه.