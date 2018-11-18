مستخدموا “آبل” يواجهون مشكلة كبيرة.. والشركة تمتنع عن الإجابة

نقل موقع “9To5Mac” بعض شكاوى مستخدمي أجهزة آبل الذين أكدوا أن برمجيات أجهزتهم تعاني من مشاكل خطيرة.

وأشار المستخدمون إلى أن حسابات “Apple ID” في أنظمة تشغيل هواتفهم بدأت تختفي من الأنظمة فجأة، وبعدها يطلب نظام التشغيل منهم إدخال بيانات الحساب من جديد، وتغيير كلمة المرور.

لكن المشكلة الحقيقية تبدأ عند إدخالهم لكلمة المرور الجديدة، حيث فوجئوا بأن نظام الهاتف لم يتعرّف على الحساب، وبالتالي باتوا عاجزين عن الدخول إلى خدمة iMessage و iCloud و Apple Music، أو تحديث التطبيقات الموجودة في الهاتف أو تحميل تطبيقات جديدة.

لم تصدر من آبل أية تصريحات رسمية حول هذه المشكلة بعد، علما بأن مثل تلك الحالات كانت تحدث فقط عندما يسجل المستخدم كلمة مرور خاطئة للدخول إلى حساب “Apple ID”.