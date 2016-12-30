مستشارة ترامب: العقوبات على روسيا تضيق خلف أوباما

انتقدت مستشارة الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب كيليان كونواي العقوبات الاميركية الجديدة على روسيا ملمحة بأنها تهدف الى “التضييق على خلف باراك اوباما في البيت الابيض”.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن كونواي قولها: “الكثيرون يعتقدون أن الغرض من العقوبات هو التضييق على ترامب وتقليص هامش المناورة الذى يملكه ازاء روسيا”، مضيفة “سيكون مؤسفا ان اتضح أن السياسة هي الدافع الرئيسي للعقوبات.. هذه ليست طريقة اجراء عمليات تبادل سلمية فى هذه الديمقراطية”.

وتابعت “حسب اعتقادى لم يطرد هذا البلد هذا القدر من الاشخاص حتى فى اوج الحرب الباردة” واصفة العقوبات بأنها “غير مسبوقة”.

وكان أوباما اعتبر امس ان 35 دبلوماسيا روسيا أشخاص غير مرغوب فيهم في الولايات المتحدة وأمهلهم 72 ساعة لمغادرة أراضي البلاد وأعلن اغلاق مجمعين روسيين في نيويورك وماريلاند وفرض عقوبات على 9 كيانات وأفراد بينهم مديرية الاستخبارات الروسية وجهاز الاتمن الفيدرالى الروسي.