مستشار السيد خامنئي: الحل السياسي في سورية هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة

جدد مستشار قائد الثورة الإسلامية الإيرانية للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي التأكيد أنه لا حل عسكريا للأزمة في سورية وأن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهائها، مشيدا بصمود سورية شعبا وقيادة في محاربة الإرهاب.

وشدد ولايتي عقب استقباله اليوم مساعد وزير خارجية البرازيل للشؤون الافريقية والشرق أوسطية فرناندو جوزه ماروني دي على ضرورة الإسراع في إعادة الأمن والاستقرار إلى سورية والمنطقة منوها بدعم الدول الصديقة لسورية ضد مخططات حماة الإرهاب وداعميه.