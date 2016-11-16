مستشار ترامب: فرص لحدوث تغيرات إيجابية في العلاقات الروسية الأمريكية

أعلن جايمس وولسي مستشار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اليوم أن هناك فرصا لحدوث تغيرات إيجابية في العلاقات الروسية الأمريكية.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن وولسي قوله لقناة ار تي “لدى الخصوم السابقين أو أشباه الخصوم كالولايات المتحدة وروسيا إمكانية للتعاون في بعض المسائل” لافتاً إلى وجود فرص لتغيرات إيجابية.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف أعلن في وقت سابق أن موسكو مستعدة لتطوير العلاقات مع الولايات المتحدة بقدر استعداد الأخيرة وبما يراعى مصالح البلدين.

وكانت العلاقات الروسية الأمريكية شهدت فتورا خلال الأشهر الماضية على خلفية الأزمة الأوكرانية إضافة إلى مماطلة واشنطن في تنفيذ الاتفاقات مع موسكو والمتعلقة بالأزمة في سورية.