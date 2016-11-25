مستوطنات الاحتلال تحترق وإصابة العشرات بالاختناق

أقرت وسائل إعلام العدو الصهيوني، مساء يوم الخميس يأن عدد الإصابات في صفوف المستوطنين ارتفع إلى 100 إصابة بالاختناق الشديد جراء استمرار اندلاع النيران في أكثر من 17 مستوطنة ومدينة في الأراضي المحتلة.

وأشارت مواقع الاحتلال بأن النيران تستعر في ساعات المساء بسبب سرعة الرياح.

وذكر موقع “مفزاك لايف” العبري أن أكثر من 7500 دونم احترقت بفعل اشتعال النيران المستمرة في الكثير من المدن المحتلة والمستوطنات.

واندلعت النيران في حيفا منذ ساعات صباح اليوم، والتهمت أحياء كاملة بالمدينة.

يذكر أن اندلاع الحرائق في المدن الفلسطينية المحتلة يدخل يومه الرابع في ظل أحوال جوية جافة مصحوبة برياح شديدة من شأنها أن تزيد من انتشار ألسنة النيران.