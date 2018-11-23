مستوطنون إسرائيليون يقتحمون قريتين جنوب نابلس

اقتحم مستوطنون إسرائيليون اليوم قريتي حوارة وعصيرة القبلية جنوب نابلس بالضفة الغربية واعتدوا على منازل الفلسطينيين وأعطبوا إطارات عدد من المركبات.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس لوكالة معا الفلسطينية للأنباء: إن عشرات المستوطنين اقتحموا قريتي عصيرة القبلية وحوارة وأعطبوا إطارات عشرات المركبات وكتبوا شعارات عنصرية على جدران عدد من المنازل الفلسطينية.

ويقتحم المستوطنون الإسرائيليون البلدات والمدن الفلسطينية بشكل يومي ويرتكبون أبشع الجرائم بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.