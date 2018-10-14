مستوطنون إسرائيليون يقتلعون 100 شجرة زيتون شمال شرق رام الله

اعتدى مستوطنون إسرائيليون اليوم على حقول الفلسطينيين شمال شرق رام الله واقتلعوا 100 شجرة زيتون.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية معا أن مجموعة من المستوطنين اقتحموا حقول الزيتون في قرية المغير شمال شرق رام الله تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي واقتلعوا 100 شجرة.

وكانت مجموعة من المستوطنين اقتحمت في وقت سابق أراضي الفلسطينيين في بلدة فرعتا شرق قلقيلية وجرفت دونمات زراعية وسرقت محصول عشرات أشجار الزيتون واقتلعت 22 شجرة يزيد عمرها على الـ 60 عاما كما اقتحمت مجموعات أخرى مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين في حي وادي ربابة في بلدة سلوان بالقدس المحتلة وقامت بأعمال تجريف واقتلعت الأشجار المزروعة.

وتقتحم قطعان المستوطنين البلدات والمدن الفلسطينية بشكل يومي ويرتكبون أبشع الجرائم بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.