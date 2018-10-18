مستوطنون يعتدون على مدرسة في نابلس

أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق جراء اعتداء قوات الاحتلال والمستوطنين على مدرسة عوريف الثانوية جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية.

رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في الضفة الغربية غسان دغلس صرح بأن المئات من المستوطنين “الصهاينة” حاصروا مدرسة عوريف الثانوية واعتدوا على الطلبة بدعم من قوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام.

وأضاف بأن الاعتداء أسفر عن إصابة العشرات من المدرسين والطلبة بجروح وحالات اختناق، مشيرا إلى أن المئات من المستوطنين قاموا في الوقت ذاته بالاعتداء على منازل الفلسطينيين جنوب مدينة نابلس.