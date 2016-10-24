مسلحون يقتحمون كلية تدريب للشرطة في باكستان ويحتجزون أكثر من 200 عنصر

أعلن الجيش الباكستاني ومسؤولون، الاثنين 24 تشرين الأول، إصابة أكثر من شرطي واحتجاز ما يزيد على 200 آخرين من قبل مسلحين هاجموا مركزا لتدريب الشرطة في كويتا جنوب غرب باكستان.

وجاء في بيان للجيش الباكستاني أن خمسة أو ستة مسلحين هاجموا مركز تدريب للشرطة.

وأضاف البيان أن جنودا باكستانيين وصلوا إلى مركز التدريب، مشيرين إلى أن عملية عسكرية جارية للقضاء على المسلحين.

كما أفادت قناة “كويته” الباكستانية بوجود مخاوف من سقوط ضحايا إثر الاقتحام، لافتة إلى تبادل عنيف لإطلاق النار بين الجانبين بأكاديمية لتدريب أفراد الشرطة في شارع سارياب.

فيما أفادت صحيفة دون الباكستانية بأن 20 شخصا على الأقل أصيبوا بجروح أثناء عملية الاقتحام، وتم نقلهم إلى المستشفى المدني.

وبحسب المتحدث باسم حكومة إقليم بلوشستان، فإن 500 مجند يخضعون للتدريب حاليا في الكلية.