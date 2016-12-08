مسلسل “سايكو” يبدأ التصوير في دمشق (صور)

بعد تحضيرات مكثفة أجراها فريق العمل، انطلقت صباح يوم الثلاثاء عمليات تصوير مسلسل “سايكو” إنتاج شركة “زوى آرت” بروداكشن كما يشرف يامن ست البنين على عمليات الانتاج الفني.

كاميرا العمل دارت في منطقة دمر بدمشق تحت إدارة المخرج كنان صيدناوي حيث جمعت المشاهد الأولى كلأ من فادي صبيح، ناظلي الرواس، طلال مارديني، يحيى بيازي وروبين عيسى.

“سايكو” هو كوميديا اجتماعية مستوحاة من الواقع المعاش في سوريا، نتابع في حلقاته حبكة من الأحداث المشوقة رسمت خطوطها أمل عرفة بمشاركة زهير قنوع، يتم التطرق فيها إلى تفاصيل حساسة تحمل بعداً إنسانياً، ولا تبتعد عما يعانيه السوريون اليوم، وستؤدي فيه عرفة «بطلة العمل» خمس شخصيات مختلفة.

خاص – البعث ميديا