“مسنجر” يطلق ميزة مكالمات الفيديو الجماعية

أطلقت شركة فيس بوك ميزة جديدة لتطبيق “ماسنجر” التابع لها تجعل المستخدمين قادرين على إجراء مكالمات فيديو جماعية في نفس اللحظة، وهذه الميزة الجديدة تدعم الاتصال المرئي والذي يعتمد بشكل مباشر على كاميرا الهاتف الأمامية، وتسمح ميزة ماسنجر الجديدة للمستخدمين بإجراء مكالمة فيديو جماعية مباشرة تضم ستة من الأصدقاء.

ووفقا لما أعلنته فيس بوك، فالميزة الجديدة متاحة الآن لأي فرد حول العالم لديه التحديث الأخير لتطبيق ماسنجر، ويمكن استخدامها بسهولة من خلال الضغط على زر مكالمات الفيديو المتاح بالفعل للمستخدمين منذ عدة أشهر.

وأهم ما يميز مكالمات الفيديو الجماعية على ماسنجر عن أي تطبيق آخر، أنها تضمن ميزة الأقنعة والفلاتر التي أخذتها فيس بوك من سناب شات حديثا، وهذا يعني أن مستخدمين ماسنجر من هواتف آيفون سيكونون قادرين على استخدام أقنعة وفلاتر مسلية على وجوههم أثناء إجراء مكالمات الفيديو مع أصدقائهم.