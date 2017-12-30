مسيرات مليونية في إيران احتجاجا على التدخل الأجنبي

شهدت العاصمة الإيرانية طهران وجميع المدن الإيرانية الأخرى اليوم مسيرات حاشدة رفضا لمحاولات التدخل الخارجي في الشؤون الإيرانية ودعما للقيادة الإيرانية.

وأكد الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية الشيخ محسن الاراكي أمام مسيرات في طهران ان على إيران حكومةً وشعباً وجيشاً بقيادة السيد علي الخامنئي قائد الثورة الاسلامية في ايران أن تكون يداً واحدة لإفشال مؤامرات العدو وقال يجب علينا الصمود أمام كل الهجمات وعدم السماح للعدو بالتغلغل بين صفوفنا المحصنة.

وأضاف الاراكي نواجه هجوماً شرساً من قبل العدو على كل مقدساتنا ولا يمكن أن نبقى صامتين حيال ذلك… وعلى المسؤولين الإيرانيين ان يتخذوا موقفا ضد أميركا والشعب الإيراني كله يقف معهم.

وقال الاراكي إنا لن نسمح بتكرار التجارب السابقة لمؤامرات الاعداء فنحن ابناء المقاومة وشعب قدم التضحيات على مدى 40 عاما وعلى الاعداء ان يفهموا ان المؤامرات وتأجيج الفتن لن تثبط عزائمه”.

وأضاف الأراكي إننا سنصلح الأجواء الافتراضية وسنواجه الاعداء في مجالات الثقافة والاقتصاد وسنواصل السير في نهج الثورة الإسلامية حتى النهاية.

وردد المتظاهرون في العاصمة طهران شعارات تدعم الجمهورية الإسلامية فيما جسد أهالي مدينة مشهد خلال مسيراتهم المليونية اروع مشاهد التلاحم والتضامن مع مبادئ الثورة الاسلامية في ايران ونددوا بالمؤامرات الصهيواميركية الخبيثة ضد الشعب الإيراني ورددوا هتافات ضد الكيان الصهيوني وأميركا والمرتزقة الأجانب.

كما أدانوا خلال المسيرات فتنة عام 2009 معلنين استعدادهم للدفاع عن الثورة ونظامها الإسلامي.

وكانت جرت يوم الخميس الماضي في مدينه مشهد شرق ايران مظاهرات غير قانونية قام بها عدد من المحتجين على عدم استلام ايداعاتهم المالية من مؤسسة مالية غير رسمية أعلنت افلاسها ثم انتقل الاحتجاج الى بعض المدن الأخرى بحجة رفع بعض الأسعار حيث تم اثر ذلك اعتقال 52 شخصا من مثيري الفتن والشغب.