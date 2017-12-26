مسيرة احتجاجية في تركيا .. وشرطة أردوغان تعتقل 33 عاملاً

اعتقلت شرطة النظام التركي اليوم 33 عاملا خلال مشاركتهم في مسيرة انطلقت من إزميت شمال غرب تركيا باتجاه العاصمة أنقرة احتجاجا على طردهم من العمل بسبب عضويتهم في نقابة عمالية.

وأشار موقع ديكن التركي إلى أن مجموعة من العاملين في معمل بوسكو أسان في إزميت انضموا إلى نقابة عمال المعادن التابعة لاتحاد نقابات العمال الثوريين وإثر ذلك قامت إدارة المعمل بطرد 80 منهم بسبب عضويتهم في هذه النقابة.

وأشار الموقع إلى أن شرطة النظام التركي اعترضت طريق المسيرة وأوقفت 33 عاملا بينهم رئيس نقابة عمال المعادن مستخدمة القوة ضدهم.