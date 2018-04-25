مشارع لافتة في معرض المنتج المعلوماتي لجيل المستقبل بطرطوس

نظمت مديرية تربية طرطوس اليوم معرضها الأول لمادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بعنوان “المنتج المعلوماتي لجيل المستقبل” وذلك في صالة عمريت للفنون التشكيلية.

وضم المعرض نحو 35 مشروعا لطلاب وطالبات من مختلف مدارس المحافظة منها “دليل سياحي وتصميم قواعد بيانات ومواقع ويب وصفحات انترنت، إضافة إلى فلاشات”.

ولفت مدير التربية عبد الكريم حربا إلى أن هدف المعرض تطبيق البرامج الموجودة في المناهج الدراسية عمليا على شكل مشاريع يمكن تطويرها واستثمارها في سوق العمل.

وأشار منسق مادة المعلوماتية بمديرية التربية علي محمد إلى أنه من خلال الجولات الميدانية للمشرفين على مدارس المحافظة تم تجميع هذه الأعمال وتقديمها كخلاصة عام دراسي وعرضها بالمعرض لتشجيع الطلاب على استثمار مادة المعلوماتية والتفكير جديا بإقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة مدرة للدخل مستقبلا.

ورأى الياس مقدسي مدرس مادة المعلوماتية ان اقامة المعرض فكرة مميزة لإظهار التقدم في مجال المعلوماتية وعرض نتاج الطلاب.

وقدم الطالب ابراهيم عليان من مدرسة جلال خدام بمدينة بانياس والحائز المركز الاول بالبرمجة على مستوى سورية عام 2014 إضافة إلى مشاركته بالأولمبياد العاشر مشروعا بعنوان التصويت الالكتروني بإشراف المدرسة حنين حسن. حيث لفت الى ،ن الهدف منه الحفاظ على المصداقية في عملية الاقتراع وسهولة الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع ليتمكنوا من الانتخاب الكترونيا وتوفير ،موال الدعاية الانتخابية خصوصا ،ننا نتجه نحو الحكومة الالكترونية.

وشاركت مدرسة غياث أحمد بمشروع “لغة برمجة تدريب الأطفال” بإشراف المدرسة ليلى طوفان من خلال تدريب ومشاركة عدد من طلاب المدرسة، إضافة إلى 10 آلاف مبرمج صغير على الفيس بوك بمشاريع تعليمية وترفيهية.

أما مشاركة ثانوية زهير سلمان بقرية جديدة البحر فتضمنت مشاريع “تطبيقات الموبايل وآلة حاسبة علمية ومترجم ناطق بأربع لغات، اضافة إلى تصميم موقع ويب تعليمي لحساب الأشكال الهندسية واختبارها”. حيث اعتبرت المدرسة فاطمة اسماعيل المشرفة على المشروع ،ن هذه المشاركة تعطي دافعا لتنمية مواهب الطفل وتوجيهها وتطوير البرامج بالشكل الصحيح.