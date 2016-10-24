مشاركة تركيا في تحرير الموصل “ادعاء باطل”

صرح رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الإثنين، أن مشاركة القوات التركية في عملية تحرير الموصل “ادعاء باطل” لا صحة له، فيما أشار إلى عدم السماح لأي تجاوز على حقوق الإنسان من قبل أي جهة كانت.

وقال العبادي خلال لقائه نظيره السويدي ستيفان لوفان والوفد المرافق له “نرحب بدولة السويد ونشكرها على دعمها منقطع النظير للعراق في محاربته الإرهاب، بحسب “السومرية نيوز””.وبشأن مشاركة تركيا في معركة الموصل، أوضح العبادي أن “مشاركة القوات التركية في عمليات تحرير الموصل ادعاء باطل”، لافتا إلى أنه “لا صحة له”.وأعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، أمس الأحد (23 تشرين الأول 2016)، أن المدفعية التركية تساعد قوات البشمركة التي تقاتل تنظيم “داعش” قرب معسكر بعشيقة في محافظة نينوى، مشيرا إلى أن ذلك جاء بطلب من البشمركة.

وتابع العبادي، “نحن في المراحل النهائية في المعارك الجارية لتحرير العراق من دنس الإرهاب ولدينا الرغبة بإعادة كل النازحين إلى ديارهم بعد إعادة استقرار تلك المدن”.ولفت إلى أن “كافة المكونات العراقية تشارك بعملية تحرير الموصل”، موضحا “أننا لن نسمح لأي تجاوز على حقوق الإنسان من قبل أي جهة كانت”.