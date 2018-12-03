مشاركة سورية بالسوق الخيري السنوي لنادي المرأة العالمي ببلغاريا تلقى ترحيبا

إلى جانب “50” سفارة معتمدة في بلغاريا وبعض الجمعيات والمنظمات التي تعنى بالشؤون الخيرية والإنسانية، شاركت سفارة الجمهورية العربية السورية في العاصمة البلغارية صوفيا في السوق الخيري السنوي الذي نظمه نادي المرأة الدولي في صوفيا.

وجاءت مشاركة السفارة السورية انطلاقاً من إيمانها بأهمية العمل الخيري وطابعه الإنساني.

وشهد الجناح السوري إقبالا واسعا وحضورا متميزا حيث ضم صورا سياحية لمعالم سورية الأثرية ومنتجات من الصناعات التقليدية واليدوية والنسيجية إلى جانب الحلويات والمأكولات السورية.

وعبر زوار الجناح السوري عن اعجابهم بارادة الحياة لدى السوريين واستمرارهم في الإبداع والعطاء رغم سني الأزمة التي عصفت ببلادهم ونوهوا بالتراث الثقافي والحضاري السوري.

كما زار الجناح عدد كبير من السفراء والدبلوماسيين المعتمدين في بلغاريا .

البعث ميديا || صوفيا – مجد الزيتون