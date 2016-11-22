مشاركة سورية بالمهرجان الدولي الثامن للموسيقا السيمفونية بالجزائر

تشارك سورية من خلال كورال الحجرة بقيادة المايسترو ميساك باغبودريان في 1 كانون الأول المقبل بالمهرجان الثقافي الدولي الثامن للموسيقا السيمفونية وذلك على مسرح أوبرا الجزائر.

وأشار المايسترو باغبودريان إلى ان الكورال سيقدم في المهرجان مجموعة من المقطوعات العالمية والأغاني التراثية موزعة لأربعة أصوات بدون مرافقة الآلات الموسيقية.

ويعد المهرجان الدولي للموسيقا السيمفونية الذي يقام بالجزائر من المهرجانات المهمة على صعيد الوطن العربي، حيث يشارك فيه موسيقيون من نحو 20 بلدا من مختلف أنحاء العالم يعزفون تشكيلات موسيقية مختلفة.

وتتألف فرقة كورال الحجرة من مجموعة من طلاب وخريجي المعهد العالي للموسيقا من اختصاصات متعددة وكانت الغاية من تأسيسها إحداث فرقة كورالية وطنية محترفة مستقلة تعمل على تقديم وإدخال أحد الأنماط الموسيقية الكلاسيكية الغربية العريقة وهي الموسيقا الغنائية الجماعية المتعددة الأصوات إلى ثقافتنا الموسيقية المحلية.