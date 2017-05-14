مشاركة سورية في منافسات الأولمبياد الآسيوي للمعلوماتية في استراليا

بمشاركة سورية انطلقت أمس منافسات الأولمبياد الآسيوي للمعلوماتية الذي تنظمه استراليا بمشاركة أكثر من 50 دولة من آسيا والمحيط الهادي.

ويضم الفريق السوري المشارك في المنافسات 10 أعضاء يتوزعون على أربعة مراكز في دمشق وحلب واللاذقية وحمص ويجري الاختبار على مدى خمس ساعات متواصلة بالتوقيت نفسه في أكثر من خمسين دولة ويكون الارتباط مباشرا مع اللجنة العلمية الآسيوية للأولمبياد في أستراليا عبر الانترنت للتواصل والاستفسار.

وقال رئيس هيئة التميز والإبداع عماد العزب: إن مشاركة سورية تأتي ضمن استراتيجية الهيئة في تنمية التميز العلمي إلى إبداع والارتقاء به إلى تألق دولي والاستمرار في إيصال رسالة العلم السورية إلى العالم أجمع بالحضور الفاعل والإنجازات المتلاحقة من خلال المشروع الوطني للأولمبياد العلمي السوري ورعايته للأجيال المتميزة باختصاصاتها العلمية.

وأضاف العزب: إن الطلاب المشاركين هم الأوائل بنتيجة انتقاء الاولمبية العلمية السورية للمشاركات الخارجية 2017 وفق تسلسل درجاتهم: محمود حسن ومحمد زياد القباقيبي وأحمد حيدر وسمير دروبي ومرهف العوير ومحمد دويك وفادي يونس وأمير نجار والحسن خضرة ومحمود درويش.

ولفت العزب إلى أن نظام المسابقة قائم على الثقة بالإدارات المحلية للأولمبياد وسورية رسخت خلال مشاركتها السابقة في هذا الأولمبياد المصداقية الكاملة والموثوقية العالية من خلال إدارة هيئة التميز والإبداع للأولمبياد العلمي محليا والتزامها بالقواعد والمعايير والأسس المعتمدة آسيويا وأداء طلاب الفريق الاولمبي العلمي السوري للمعلوماتية وحصوله على جوائز مهمة فيها، مشيرا إلى أن حصيلة المشاركات السورية في الأولمبياد الآسيوي للمعلوماتية 3 ميداليات برونزية والدولي ميدالية فضية و4 برونزيات.

واعتبر العزب المشاركة في هذا الأولمبياد بمثابة تحضير عال للفريق العلمي السوري ضمن استعداده للمشاركة في الأولمبياد العالمي القادم المقرر في إيران، مشيرا إلى أن الأولمبياد الاسيوي لا يقل في مستواه ومحتواه العلمي عن الأولمبيادات العالمية إن لم يكن أعلى ولا سيما أن التنافس فيه يكون بين أهم دول آسيا والمحيط الهادي وهي التي تتنافس عادة على الميداليات الذهبية في الأولمبيادات العالمية.