مشاركة شعبية في حملة النظافة لمدرسة المحطة الأولى بمدينة درعا

نظمت الفعاليات الرسمية والشعبية في درعا اليوم حملة نظافة لمدرسة المحطة الأولى بحي الكاشف بمدينة درعا.

وأعرب المشاركون في الحملة عن استعدادهم دائما للمشاركة بهذه المبادرة التي تنطلق من المدارس والأرصفة وصولا إلى مجتمع نظيف داعين الجميع للمشاركة بهذه الحملات وإضفاء الطابع الجمالي على المدارس والحدائق والساحات العامة.

وأوضحت مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل نبال الحريري أن التشاركية بين كل القطاعات الرسمية والشعبية أساس لإنجاح حملات النظافة. مبينة أن الهدف الأساسي نشر الوعي بين الأطفال وحثهم على النظافة وصولا إلى مجتمع صحي ونظيف.

ولفت عضو المكتب التنفيذي لمجلس محافظة درعا الدكتور عبد الحميد الرفاعي إلى أن دور المحافظة تنسيق الجهود بين كل الجهات الرسمية والشعبية وتكريس الوعي البيئي عند الناشئة انطلاقا من المدارس وصولا إلى وعي اجتماعي شامل. مؤكدا أن هذه الحملات انطلقت من حي الكاشف وسيتم تعميمها على باقي الأحياء.

وأشارت عبير الأسعد إحدى المشاركات إلى أن المبادرات المصغرة للنظافة لاقت استحسانا من قاطني الحي ما دفعنا لإطلاق غيرها بالتعاون بين مديريتي الشؤون الاجتماعية والعمل والتربية وجمعية البر والخدمات الاجتماعية ودائرة العلاقات المسكونية والتنمية في بطركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس. لافتة إلى أهمية هذه الحملات في تعميق ثقافة التطوع والنظافة عند الأطفال.

شارك في الحملة معلمو المدرسة ومتطوعون من جمعية البر والخدمات الاجتماعية ودائرة العلاقات المسكونية والتنمية