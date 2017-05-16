مشاركة واسعة من حمص في سوق المنتجات الريفية بدمشق

بهدف تسليط الضوء على مشاريعهن تشارك 25 امرأة ‏ريفية من مختلف مناطق حمص في سوق منتجات المرأة الريفية المقرر افتتاحه بدمشق يوم غد.

وأوضحت رئيسة دائرة المرأة الريفية في مديرية زراعة حمص المهندسة منى محفوض ان المشاركة تهدف إلى تسليط الضوء على أهم الأعمال والمشاريع الصغيرة التي تنفذها ‏النساء الريفيات بما يحقق دخلا إضافيا في تحسين الوضع المعيشي لأسرهن.‏

وبينت محفوض انه تم توفير كل المستلزمات المطلوبة للمشاركة في السوق ‏من خلال تأمين وسائط النقل للنساء الريفيات مع منتجاتهن بمختلف أنواعها أجبان وألبان ‏ومربيات وعصائر ومنتجات نباتات طبية إضافة إلى أشغال يدوية وخياطة.‏

ودعت رئيسة الدائرة إلى زيادة الاهتمام بأعمال النساء الريفيات وتوفير ‏كل وسائل الدعم المادي لتوسيع نطاق مشاريعهن بما يحقق الفائدة لأسرهن والمجتمع على حد ‏سواء ‏لافتة إلى ان السوق يعتبر تجربة أولى لمنتجات المرأة الريفية ‏بحمص ويجري العمل حاليا لافتتاح سوق دائم لمنتجاتها أسوة بباقي المحافظات.‏

بدوره بين مدير زراعة حمص المهندس نزيه الرفاعي ان المديرية تسعى بشكل ‏دائم لإطلاق مشروعات تنموية تحقق مردودا اقتصاديا للمرأة الريفية.