مشاركة وتفاعل الجهاز الحزبي مع وسائل إعلام دار البعث

البعث ميديا || اللاذقية – مروان حويجة:

أجرت هيئة مكتب الإعداد والثقافة والإعلام الحزبي الفرعي في اللاذقية خلال اجتماعها اليوم برئاسة الرفيق المهندس مصطفى مثبوت رئيس المكتب تقييما مفصّلا لمؤشرات تنفيذ خطط وبرامج العمل المنفّذة هذا العام في المجالات الفكرية والثقافية والإعلامية ودورات الإعداد والتثقيف والمناظرات ومجمل الأنشطة والفعاليات التي تمّ تنفيذها على مستوى الفرع والشعب الحزبية والمؤسسات والمراكز الثقافية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية.

وقد أكدّ الرفيق المهندس مثبوت أن العمل الثقافي والفكري المطلوب خلال المرحلة القادمة كبير و واسع ونوعي تجسيدا لما وجّه به الرفيق الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد في اجتماع اللجنة المركزية للحزب و هذا يتطلب جهدا جماعيا تشاركيا مضاعفا ويضع جميع الرفاق في مختلف مواقع مهام عملهم أمام واجبهم في تكريس ثقافة البعثي القدوة و تعزيز روح الالتزام وتنمية المبادرات والمهارات التي تجعل كل نشاط ثقافي وفكري قيمة مضافة حقيقية تحقّق تميّزا ملموسا بشكل أفضل من المرحلة الماضية لجهة استقطاب القدرات والطاقات والسرعة في إنجاز المهام والواجبات.

وتحدّث الرفيق مثبوت عن الجهد الإعلامي النوعي الملموس الذي تقدّمه دار البعث بمختلف وسائلها الإعلامية في الصحيفة وموقع البعث ميديا وشبكة أخبار البعث ميديا وصفحات الدار ومكاتبها في المحافظات على الفيسبوك والمركز الوطني للأبحاث داعيا جميع الرفيق أعضاء هيئة مكتب الإعداد الحزبي الفرعي من خلال لجان الإعداد في الشعب والفرق الحزبية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية والمؤسسات الثقافية وكل رفيق في مجال مهمته وعمله إلى تحقيق أوسع مشاركة وتفاعل وتعاون مع وسائل إعلام دار البعث وتقنياتها وخدماتها على الشبكة والواتس.

وقدم مدير مكتب دار البعث في اللاذقية الرفيق مروان حويجة خلال الاجتماع عرضا مكثّفا ومجملا عن النشاط الإعلامي لمختلف وسائل إعلام دار البعث ومواكبتها الآنية لكل القضايا والأحداث ونقلها وإيصالها إلى أوسع نطاق من المتابعين في إطار تكاملي بين مختلف الوسائل الإعلامية التي تصدرها دار البعث وأشار إلى آلية التشبيك والتنسيق مع الرفاق في الشعب الحزبية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية وكافة الفعاليات لتمكين أكبر عدد ممكن من المهتمين والمتابعين للإطلاع المستمر على هذه الوسائل الإعلامية ومتابعتها.

وقدم الرفاق أعضاء هيئة المكتب عددا من الرؤى والمقترحات حول سبل تطوير وتفعيل خطط وبرامج العمل الثقافي والفكري و توسيع النشاط الثقافي الفكري وتفعيل مشاركة الطاقات الفكرية المجتمعية في الندوات الحوارية الثقافية وتحقيق المشاركة النوعية في دورات الإعداد الفرعية وتوسيع التوصل الثقافي والمعرفي مع الجهاز الحزبي وتحفيز الخبرات وتنمية المهارات واستقطاب الإبداعات في مختلف المجالات.