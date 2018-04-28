مشاركون في “Syria Tech”: سورية تواكب أهم التقنيات الاتصالية وأكثرها تطوراً

شكل معرض “Syria Tech” لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي تنظمه شركة “المبدعون” للمعارض والمؤتمرات بالتعاون مع وزارة الاتصالات والتقانة فرصة مهمة لعدد من شركات الاتصالات والتقانة والمخترعين الشباب السوريين لعرض منتجاتهم واختراعاتهم المواكبة لأحدث اختراعات التكنولوجيا الحديثة.

وكان للمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجية حضوره اللافت ضمن أجنحة المعرض من خلال عرض اختراعات وإبداعات الطلاب في السنتين الرابعة والخامسة ومن أهمها مشروع البناء الطابقي “كراج للسيارات تحت الأرض” ومشروع “الذراع الاصطناعية” وهو عبارة عن يد صناعية تأخذ أوامرها من عضلة اليد الطبيعية التي ترسل أوامر التحرك للسيرفرات الموجودة في اليد الصناعية.

ولعل الجديد الذي تقدمه الدورة الخامسة للمعرض يتمثل فيما ستقدمه الجهات المختصة من تسهيلات للشركات لتكون خدمة “اي بي تي في” التي طرحتها وزارة الاتصالات مع بداية أيام المعرض في الـ 26 من الشهر الجاري في متناول أكبر شريحة من المستخدمين المحتملين وبعروض مميزة من الشركة صاحبة الاختصاص.

ومن شركة “سيريتل” اشارت دانيا دباح الى مشاركة الشركة بالمعرض من خلال قسم الموارد البشرية الذي يستقبل طلبات التوظيف لطلاب أو خريجي الاتصالات بالإضافة إلى قسم الدعم الخدمي الذي يقوم باستكمال بيانات مشتركي الشبكة خلال فترة المعرض، مشيرة إلى تقديم عدد من الهدايا والعروض للزوار والمشاركين في المعرض كباقات “اي شو” وخطوط سيرف “فور جي”.

وتشارك شركة “دي دبليو تكنولوجي” للمرة الأولى في المعرض كما أوضح المهندس طلال شرابي مدير الشركة الذي بين أن منتجاتهم تتعلق بأمن المعلومات وتساعد في تقديم الحلول المناسبة لبناء المدينة الإلكترونية الذكية والبنية المعلوماتية التي تتواءم مع الجهود الحكومية في هذا المجال والتي تهدف إلى تسهيل حصول المواطنين على الخدمات من خلال الاستغناء عن أوراق المعاملات والتعامل عبر “الموبايل أو التابليت”.

وبين شرابي أن شركته اعتمدت في صنع منتجاتها على الخبرات المحلية “15 مهندساً سورياً” وعلى أخرى خارجية من شركة “دي سي ان” الصينية وشركتي “دكتور ويب والبلاط” الروسيتين لحماية أنظمة المعلومات.

ويوجد في أجنحة المعرض عدد من الوكلاء لشركات أجنبية منها شركة “جمران” التجارية التابعة لشركة صينية حيث أشار مدير فرع الشركة في سورية أحمد جمران إلى عرض منتجات بمجال الالكترونيات والتكنولوجيا بشكل عام “أنظمة حماية وإنارة وشاشات وكابلات شبكة ومستلزماتها وطابعات وأحبار وإكسسوارات خاصة بالموبايل واللاب توب والسبكرات”.

مدير مبيعات شركة “نوردن” البريطانية خالد آغا استعرض ما تضمنه جناح شركته من حلول شبكية نحاسية أو ضوئية وتقنيتهم الجديدة الـ “اي نور” وهي عبارة عن كاميرات المراقبة الصناعية او المنزلية التي تغطي الشركات والمساحات الكبيرة، مشيراً إلى تنفيذ العديد من المشاريع في سورية بالتعاون مع وزارة الاتصالات والتقانة.

بدوره بين المهندس رياض الناصر صاحب شركة “رود تكنولوجي” المتخصصة بحلول الإنذار والحلول الأمنية أن أسعار منتجاتهم تناسب السوق المحلية السورية بينما أشار المهندس سامر شريم مدير منتج بشركة “سوداليك أن الشركة تقدم للمرة الأولى خلال المعرض كابلات حديثة منتجة عام 2017 من ماركة “ام ام سي” الفرنسية ومبدلات شبكية حديثة خاصة من ماركة “نيد كير”.

وعن أهمية المعرض ذكر السفير الإيراني بدمشق جواد ترك ابادى خلال زيارته للمعرض أن المعرض أوضح صورة الروح السورية المتنامية المواكبة لتطورات العصر وحيازتها التقنيات المتطورة رغم الحرب التي تتعرض لها أي أنها ليست ببعيدة عن التطور الموجود على مستوى العالم، لافتاً إلى تنامي أطر التعاون بين سورية وإيران في مجال التكنولوجيا ولا سيما ما يخص تأهيل وإعمار البنى التحتية.

يشار إلى أن المعرض الذي يستمر لغاية الـ 30 من الشهر الجاري يضم معروضات لـ 70 شركة من كبرى الشركات المحلية من مختلف الاختصاصات كمشغلي الخليوي والاتصالات ومزودي خدمات الانترنت لتقدم نحو 200 علامة تجارية عالمية من أحدث أجهزة الاتصالات والحواسيب والتطبيقات والبرمجيات والبنى التحتية للمدن الذكية والحلول التقانية المختلفة.

المصدر: وكالة سانا