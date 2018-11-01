مشاريع بالمليارات لإرواء بعض مناطق اللاذقية

في إطار خطته لتحسين الواقع المائي في محافظة اللاذقية يعمل فرع مؤسسة المياه حالياً على استبدال وتجديد شبكات المياه في مناطق عدة، إضافة إلى انجاز العديد من مشاريع الآبار لإرواء مناطق متعددة.

وبين المهندس منذر دويبة مدير فرع المؤسسة أن مشاريع الاستبدال تتم وفق خطة المديرية لتجديد الشبكات القديمة المهترئة والمتكلسة بفعل مرور الزمن ومعظم الشبكات التي تم استبدالها حتى الآن والبالغة 70 كم وضعت بالاستثمار وأعطت نتائج إيجابية وحسنت من الواقع المائي في المناطق التي شملها الاستبدال.

واستكمالاً للخطة المذكورة بهذا الشان تعاقدت المؤسسة مع شركات القطاع العام لاستبدال 1000 كم بكلفة مليار و200 مليون ليرة سورية وفقاً للمهندس دويبة الذي أشار إلى أنه تم خلال الأعوام الثلاثة الماضية استبدال نحو 300 كم ومن المتوقع أن يتم استبدال وتجديد نحو 500 كم حسب الأولوية في الفترة المقبلة.

وحول المشاريع الأخرى التي نفذتها المؤسسة ووضعتها بالاستثمار هذا العام شملت بحسب المهندس دويبة مشروع آبار كفر دبيل لإرواء ناحية حرف المسيترة وقراها المجاورة ويستفيد منه نحو 20 ألف نسمة وهي المرحلة الثانية من المشروع، فيما تسير المؤسسة بخطى حثيثة حالياً بأعمال إنجاز المرحلة الأولى من مشروع إرواء محور حرف المسيترة من نبع السن وتم تنفيذ خزان سعته 1000 متر مكعب مع محطة ضخ وخط ضخ بطول 8 كم وقطر 400 ملم من مادة الفونت وبكلفة تقارب مليار ليرة وبلغت نسبة الإنجاز 40 بالمئة ومن المتوقع أن يدخل المشروع بالاستثمار العام القادم.

ويضيف المهندس دويبة أن من المشاريع المهمة التي وضعتها المؤسسة بالاستثمار هذا العام مشروع إعادة تأهيل محطات آبار الشجرة ناحية مدينة كسب السياحية وقراها حيث أدى إلى تحسن الواقع المائي لتلك المنطقة وتأمين المياه لنحو 60 ألف نسمة وبلغت كلفته مع مشروع آبار كفردبيل ملياراً و200 مليون ليرة.

وحسب المهندس دويبة تم الانتهاء مؤخراً من عملية التجريب النهائي لبئر زاما الذي كانت غزارته جيدة وتم الإعلان عن الأعمال الفنية والمدنية لوضعه بالاستثمار كما هو متوقع الصيف القادم وسيسقي نحو 15 الف نسمة.