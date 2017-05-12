مشاريع لتحسين الواقع المائي في طرطوس وفتح آبار ارتوازية جديدة

ناقش المجلس الإنتاجي للمؤسسة العامة لمياه الشرب بطرطوس واقع مياه الشرب في محافظة طرطوس والموازنة الاستثمارية ومشاريعها الاستراتيجية.

وأشار محافظ طرطوس صفوان ابو سعدى إلى الدعم الكبير الذي حظيت به المؤسسة خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس والوفد الحكومي المرافق لإنجاز مشاريعها وإرواء القرى العطشى منوها بالجهود المبذولة من قبل العاملين بالمؤسسة خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد لاستمرار تأمين مياه الشرب النظيفة لمختلف المناطق والبحث عن مصادر مائية جديدة تدعم المصادر المائية القائمة بما يحسن حصة الفرد من المياه بالمحافظة.

بدوره أمين فرع طرطوس لحزب البعث العربي الاشتراكي مهنا مهنا خلال انعقاد المجلس أمس اكد ضرورة متابعة القضايا والمشكلات التي قد تطرأ على الشبكة بشكل يومي.

وأشار عضو المكتب التنفيذي لقطاع البنى التحتية والاسكان المهندس سالم معلا إلى أن المؤسسة تمكنت بالتعاون مع الجهات المختصة بالمحافظة من تذليل العديد من صعوبات تأمين المياه في بعض المناطق حيث تم تنفيذ خطوط توتر مستقلة لاخراجها من موضوع التقنين منها في مشروع “الهني بالدريكيش وجديتي” المغذية للريف القريب من مدينة طرطوس ومشاريع الحاج حسن وجورة الحصان والديرون في الشيخ بدر اضافة إلى تامين الدعم اللازم لاستثمار مشروع الجر الثاني بالقدموس الذي سيحسن حصة الفرد من المياه.

وأشار معلا إلى أن الجهات المعنية تتابع تامين التجهيزات الكهربائية لاستثمار آبار المرقية التي ستحسن واقع المياه في 42 قرية في ريف بانياس والشيخ بدر في حال وضعها بالاستثمار.

وبين مدير عام المؤسسة العامة لمياه الشرب في طرطوس المهندس نزار جبور أن المؤسسة بصدد إقامة مشاريع عدة من شانها تحسين الواقع المائي في المحافظة كمشروع نهر مرقية اضافة مشاريع الربط الكهربائي وفتح آبار ارتوازية جديدة.

وأشار إلى أن الواقع المائي في منطقة القدموس “تحسن بشكل كبير بعد توجيهات رئيس مجلس الوزراء للمنطقة بزيادة مخصصات المؤسسة من الوقود لتشغيل المضخات” موضحا أن شركة كهرباء طرطوس تعمل حاليا على ربط ما تبقى من محطات الخط المغذية للمشروع بخط توتر كهربائي مستقل بقيمة366 مليون ليرة سورية وهذا سيؤدي لتحسين الواقع المائي بالمنطقة.

حضر الاجتماع رئيس مجلس المحافظة المهندس ياسر ديب ورؤساء الوحدات الاقتصادية بالمناطق.