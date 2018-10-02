مشاريع مهمة لمياه الشرب في الغاب

حماة- سرحان الموعي

أكد الدكتور المهندس مطيع عبشي مدير مؤسسة مياه الشرب في حماة أن المؤسسة قامت بتنفيذ عدد من المشاريع الحيوية والمهمة في منطقة الغاب، ولاسيما مشروع مياه أبو قبيس، حيث تمّت أعمال إعادة تأهيل وتهذيب موقع النبع، مبيناً أهمية هذا المشروع الذي يغذي أكثر من 11 قرية وبلدة تتبع مجال ناحية سلحب والتي يصل عدد سكانها إلى أكثر من 50 ألف شخص وعدد المشتركين فيها نحو 6 آلاف مشترك، فضلاً عن الانتهاء من أعمال استبدال التجهيزات الميكانيكية والكهربائية لمشروع محطة ضخ نهر البارد التي جرت إعادة تأهيلها بالكامل بكلفة 250 مليون ليرة، مشيراً إلى أنه يتمّ العمل حالياً مع الشركة العامة لكهرباء حماة لتنفيذ خط تغذية كهربائية مستقل من محطة تحويل سلحب وحتى مشروع محطة ضخ نهر البارد بكلفة تبلغ نحو 180 مليون ليرة.

كما أشار مدير المؤسسة إلى مشروع مياه نبع نبل الخطيب، وهو يغذي 8 قرى هي: الفريكة وتل الرسم والحورة وقطرة الريحان ونبل الخطيب وناعور شطحة وغيرها، وبغزارة 200م3 بالساعة، فضلاً عن تنفيذ أعمال استبدال التجهيزات الميكانيكية للمشروع بكلفة 200 مليون ليرة، والعمل على استبدال خطي الضخ والإسالة بطول 2كم وصيانة الخزان التجميعي بسعة 200م3 من المياه وتنفيذ خط مياه لقرية الجيد بطول 5كم، لافتاً إلى عدد من المشروعات التي يتمّ تنفيذها بالتعاون مع مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية فرع حماة، وهي إنشاء خزانات في نبل الخطيب وشطحة ونبع البقارة بكلفة 103 ملايين و296 ألف ليرة، إضافة إلى إنشاء خزان وكاسر الضغط في جب الأحمر وصيانة خزان قرية البركة والبحصة بكلفة 18 مليوناً و968 ألف ليرة، إلى جانب تنفيذ خزان حي الزيارة في بلدة شطحة والتي تبلغ سعته التخزينية 200م3.