مشافي دمشق تستقبل حالات إنسانية من الغوطة الشرقية

قام الهلال الأحمر العربي السوري مساء اليوم بنقل عدة حالات إنسانية من غوطة دمشق الشرقية إلى مشافي دمشق.

وذكر الهلال الأحمر في بيان أن متطوعي الهلال بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر قاموا بنقل حالات إنسانية من داخل الغوطة الشرقية إلى مشافي دمشق لتلقي العلاج.

ولفت الهلال الأحمر إلى أن هذه المهمة أتت بعد مفاوضات طويلة من رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري المهندس خالد حبوباتي ورئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر فرانشيسكو روكا”.

وتحرص الحكومة السورية على إنجاح مهام الهلال الأحمر العربي السوري والمنظمات الدولية في إيصال وتقديم المساعدات إلى المناطق التي تحاصر التنظيمات الإرهابية المدنيين داخلها.