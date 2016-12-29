مشاهد نادرة لـ«ميسي» مع ناشئي برشلونة (فيديو)

نشرت قناة نادي برشلونة الرسمية على موقع “يوتيوب”، شريط فيديو نادرا للأرجنتيني ليونيل ميسي، عندما كان يلعب مع ناشئي الفريق الكاتالوني.

ونشر القائمون على نادي برشلونة هذا الفيديو، الذي يتضمن لقطات للساحر الأرجنتيني في مباريات مختلفة، احتفالا بمرور عام جديد على تواجده مع النادي.

وحقق ميسي، إنجازات كثيرة مع برشلونة، أبرزها، الفوز بدوري أبطال أوروبا أربع مرات، والدوري الإسباني ثماني مرات، وكأس السوبر الأوروبي ثلاث مرات، وكأس العالم للأندية ثلاث مرات، إضافة إلى تتويجه بجائزة الكرة الذهبية، التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول لأفضل لاعب في العالم، خمس مرات، أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015.

وتبقى النقطة السوداء في مسيرة ميسي، هي فشله في قيادة منتخب بلاده للتويج بلقب كبير.