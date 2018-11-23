مشايخ عقل المسلمين الموحدين في لبنان: بطولات الجيش العربي السوري تبعث على الفخر والاعتزاز

نوه مشايخ عقل طائفة المسلمين الموحدين براشيا في لبنان ببطولات الجيش العربي السوري في مواجهة التنظيمات الإرهابية.

وجاء في بيان لهم: نحيي بطولات الجيش العربي السوري على صموده الأسطوري وانتصاراته الميدانية التي تبعث على الفخر والاعتزاز وما أكثرها على كامل التراب السوري مثمنين تحريره المختطفين من أبناء السويداء من أيدي تنظيم “داعش” الإرهابي.

وأضاف البيان: إن أبناء طائفة الموحدين كانوا وسيبقون إلى جانب سورية الموحدة أرضا وشعبا ومؤسسات وأوفياء لتاريخهم وعروبتهم ولنا في أبناء الجولان المحتل القدوة والمثل للحفاظ على الهوية القومية بمواجهة غطرسة الصهاينة والتمسك بالوطن سورية رغم كل القهر والتعسف والاضطهاد.

وقامت مجموعة من أبطال الجيش العربي السوري في الثامن من الشهر الجاري بعملية بطولية ودقيقة في منطقة حميمة شمال شرق تدمر بالاشتباك المباشر مع مجموعة من تنظيم “داعش” الإرهابي الذي اختطف نساء وأطفالا من محافظة السويداء قبل أسابيع وبعد معركة طاحنة استطاع أبطالنا تحرير جميع المختطفين وقتل الإرهابيين المختطفين.