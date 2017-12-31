مشروع “التعليم للجميع” يختتم فعاليات المرحلة التجريبية في حلب

اختتمت في حلب اليوم فعاليات المرحلة التجريبية لمشروع “التعليم للجميع” الذي ينفذه مركز الأعمال والمؤسسات السوري بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والذي استمر لمدة ثلاثة أشهر.

وبين مدير المشاريع في مركز الأعمال والمؤسسات السوري محمد شبارق أن هذا المشروع انطلق في كل من حلب وريف دمشق وهو يستهدف المعلمين لزيادة مهاراتهم وقدراتهم وتزويدهم بالمعارف ليكونوا فاعلين أكثر في تعليم الأطفال والتأثير الإيجابي عليهم موضحا أنه تم خلال الفترة الماضية تدريب 136 معلماً ومعلمة جرى توزيعهم على 6 مجموعات.

وأشار شبارق إلى أن المشروع تضمن محاضرات نظرية وتطبيقات عملية حول التعليم التفاعلي ومهارات الحياة وغيرها من الموضوعات لافتا إلى أنه سيتم حالياً إجراء تقييم شامل للمشروع ودراسة إمكانية تكراره مستقبلاً لتعميم الفائدة المحققة من خلاله على كل المحافظات.

وأكد مدير مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان الدكتور خلدون الأسعد الحرص على دعم هذا المشروع نظراً لأهميته وأثره الإيجابي على المعلمين الذين يشكلون أحد أهم حلقات التواصل والتأثير على الأطفال واليافعين ولهم الدور الأبرز في بناء المجتمع بشكل صحيح لافتاً إلى أن خطة الصندوق للعام القادم ستركز على الاهتمام بالصحة المدرسية وتنفيذ البرامج الموجهة لليافعين والشباب عبر المدارس وذلك تنفيذاً لاتفاقية التعاون الموقعة مع وزارة الصحة إلى جانب التركيز على برامج تأهيل وتمكين المرأة.

وأوضح معاون مدير تربية حلب عبد الحميد مصري أن المشاركين في هذا المشروع حصلوا على الكثير من المعلومات والمهارات وعليهم توظيفها وتطبيقها في العملية التعليمية بالشكل الصحيح، مشيرا إلى أن المناهج المطورة التي أعدتها الوزارة تحتاج لطرق مبتكرة وتفاعلية في التعليم بعيداً عن الطرائق التقليدية وهي مسؤولية الكوادر التربوية بشكل عام.

ونوه عدد من المعلمين المنخرطين في المشروع بأن مشاركتهم أسهمت في تعريفهم بأساليب وادوات جديدة يمكنهم توظيفها في العملية التعليمية وعرض بعضهم الخطوات العملية التي قاموا بها لتطبيق ما اكتسبوه من مهارات ومعارف في الصفوف وتعليم الأطفال.