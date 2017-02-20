“مشروع الخدمة الاجتماعية”.. عمالة سورية وطنية بتوقيع الاتحاد النسائي

كشفت رئيسة الاتحاد العام النسائي رغدة احمد في تصريح خاص “للبعث ميديا” أن المنظمة تعمل لإطلاق مشروع الخدمة الاجتماعية وهو تدريب عمالة وطنية سورية من اجل الاستعاضة عن العمالة الأجنبية، مشيرة إلى أن هذا المشروع تم طرحه منذ عام 2007 ولكنه لم يرى النور والان تريد المنظمة إعادة تفعيله لتكون صلة الوصل بين طالب العمل ومحتاج الخدمة بحيث سيتم تدريب سيدات لتقوم بالأعمال التالية “جليسة مسن – مربية أطفال – مدبرة منزل”.

وعن مشاريع المنظمة الحالية قالت احمد: مشاريع المنظمة كثيرة ولا تتوقف، ولكن المنظمة تضررت كثيرا بسبب الإرهاب بحيث كان لدينا 169 روضة أطفال قيد التشغيل أما الآن فقط 92 روضة والباقي دمر، وكان لدينا 18مركز تأهيل وهي معامل صغيرة تشغل 4000عامة سواء بمنزلها أو بمكان العمل، أما الآن ليس لدينا سوى 6 ومع ذلك فان عملية الترميم وإعادة الاعمار بدأت.

وذكرت احمد أن موضوع الدورات والبرامج لا يتوقف فأية سيدة لديها رغبة بمشروع صغير معين أو دورة معينة ولديها الاستعداد الكامل فعلينا فقط أن نستقبلها ونقدم لها ما تحتاج فهناك دورات محو أمية وخياطة وتريكو وتجميل للسيدات، وأشارت احمد أن التركيز نصب الآن على ذوي الشهداء من السيدات “أمهات وبنات وزوجات الشهداء” وتدريبهم سواء بالاتفاق مع سيريتل أو مع كثير من الجهات الأخرى، وانتشر هذا المشروع في أكثر من 9 محافظات ولكنه محصور بالأرياف لأنها منبع الشهداء، بحيث تأخذ السيدة جميع المستلزمات لتقوم بمشروعها الخاص ، ويتم العمل من قبلنا لإيجاد أسواق تصريف لمنتجات هؤلاء السيدات سواء محلية أو خارجية.

كما نوهت احمد إلى انه تم أيضاً ً منذ 1- 11- 2016 ولغاية 31- 12 – 2017 غرس 9652 شجرة بأسماء الشهداء في كل منطقة من قبل أطفال الرياض، بالإضافة إلى ذلك فهناك اهتمام بجريح الوطن وخصصت مكاتب المنظمة في المحافظات آليات لنقل الجريح من المناطق البعيدة والنائية من بيته للمشفى على حسابها.

البعث ميديا– دمشق: ميس خليل