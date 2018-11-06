الشريط االاخباريمحليات مشروع المارينا.. أحد أهم أجزاء الكورنيش البحري في طرطوس 2018/11/06 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر tweet يعد مشروع المارينا البحري أحد أهم أجزاء الكورنيش البحري في مدينة طرطوس ونقطة جذب سياحية في المنطقة ويمتد على مساحة 80 ألف متر مربع. ويضم المارينا فندقاً ومدينة ألعاب ونادي يخوت وترسو فيه حاليا مجموعة القوارب التي تنقل المواطنين إلى جزيرة أرواد. اترك تعليقاً إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني لا تعليقات