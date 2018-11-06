مشروع المارينا.. أحد أهم أجزاء الكورنيش البحري في طرطوس

يعد مشروع المارينا البحري أحد أهم أجزاء الكورنيش البحري في مدينة طرطوس ونقطة جذب سياحية في المنطقة ويمتد على مساحة 80 ألف متر مربع.

ويضم المارينا فندقاً ومدينة ألعاب ونادي يخوت وترسو فيه حاليا مجموعة القوارب التي تنقل المواطنين إلى جزيرة أرواد.