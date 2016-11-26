مشروع سوري لإعادة تدوير الأبنية المهدمة باستخدام الروبوت

حظي المشروع الذي قدمه فريق “عمرها” السوري التابع للمدرسة الوطنية الخاصة حول إعادة تدوير الأبنية المهدمة باستخدام الروبوت بشكل كامل باهتمام لجنة التحكيم الدولية لأولمبياد الروبوت العالمي في الهند.

ويهدف المشروع الذي قدمه المشاركون وليد عزت وفرح قادري والمى الميداني إلى المساهمة في إعادة إعمار ما خلفته الحرب على سورية من خلال إعادة استخدام مواد البناء من إسمنت ومعادن.

ومن المتوقع أن تصدر نتائج تقييم المشاريع المقدمة مساء اليوم بعد الانتهاء من المشاريع التي قدمتها العديد من الفرق الهندية والعالمية في هذا الاولمبياد الذي تستمر فعالياته حتى يوم غد.

وشهدت فعاليات الاولمبياد حضورا لأبناء الجالية السورية المقيمين في الهند حيث أكد رأفت كنفاني رجل الأعمال السوري الأصل والذي يحمل الجنسية الاسترالية أنه قدم إلى الهند خصيصا من مدينة كوانجو الصينية لتقديم الدعم للفريق السوري المشارك في الأولمبياد.

وكان الدكتور رياض عباس سفير سورية في الهند اطلع أمس خلال زيارته مقر انعقاد الاولمبياد على ما ستقدمه الفرق السورية في المسابقة كما التقى بالقائمين على الفرق السورية الذين قدموا بدورهم شرحا مفصلا عن الأفكار والمشاريع التقنية المشاركة.

ويصل العدد الإجمالي للفرق المشاركة في نهائيات أولمبياد الروبوت العالمي نحو 440 فريقا من أكثر من 55 بلدا وتتضمن نشاطات البطولة المسابقات النظامية للفئات الابتدائية والمتوسطة والعليا ومسابقة تحدى الروبوت المتقدم وكرة القدم الروبوتية والمسابقة المفتوحة.

يذكر أن منظمة أولمبياد الروبوت العالمي أسست عام 2004 وتضم في عضويتها حاليا نحو 55 بلدا ومن أهدافها إعطاء الفرصة لطلاب المدارس والجامعات لرفع مستوى كفاءة التفكير الإبداعي ومستوى العمل الجماعي.