مشروع صهيوني لإقامة مليون وحدة استيطانية بالضفة والقدس

أعلن وزير الإسكان والبناء في كيان العدو أن سلطات الاحتلال تخطط لبناء مليون وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، خلال الأعوام العشرين المقبلة.

الوزير الصهيوني أشار إلى أن نسبة 20 إلى 30% من المستوطنات ستقام بمدينة القدس، وأن البناء لن يشمل حدود القدس الحالية بل مناطق ما يسمى”“مشروع القدس الكبرى والقدس الغربية”، مثل مستوطنات معاليه أدوميم (شرق القدس)، وغوش عتصيون (جنوب)، وجفعات زئيف (شمال غرب)، وعناتوت (شمال).

من جهتها، وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ذكرت أن هدف الخطة تكريس ما يسمى “احتلاليا” القدس الكبرى، وتعزيز عملية فصل المدينة عن محيطها الفلسطيني بالكامل وضمها لدولة الاحتلال.

يذكر أن مشروع “القدس الكبرى” هو مشروع صهيوني يهدف إلى ضم مستوطنة معاليه أدوميم، الواقعة شرق مدينة القدس المحتلة وإحدى أكبر مستوطنات الضفة الغربية، إلى المدينة والاستيلاء على 12 ألف دونم تمتد من أراضي القدس الشرقية حتى البحر الميت (شرق)، كجزء من مشروع لفصل جنوب الضفة عن وسطها.